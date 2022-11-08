Норильчанка «подарила» мошенникам 285 тысяч рублей

Полицейские выяснили, что с потерпевшей связался «представитель» банка и сообщил, что мошенники пытаются списать с её счета денежные средства. Чтобы не потерять их, ей необходимо было перевести свои сбережения на «безопасный счёт». Далее по указке злоумышленников она через банкомат перевела на их счёт 285 тысяч рублей.

Следователями Норильского ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, предполагает до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с убедительной просьбой не поддаваться на уловки мошенников. Не сообщайте свои персональные данные по телефону или в мессенджерах. Не принимайте во внимание слова незнакомцев, даже если обратный номер телефона будет совпадать с номером горячей линии вашего банка, современные технологии могут позволить злоумышленникам подменить номер. Уточняйте всю информацию только при личном обращении в банк или в полиции.