Норильчанка предстанет перед судом за кражу 60 кг огурцов

Работая овощеводом в одной из теплиц города, она обнаружила возле гаража, где происходит погрузка товара, несколько пакетов с огурцами. Тут же позвонила своему супругу, попросила подъехать и забрать овощи, пояснив, что они якобы не пригодны для реализации в магазине, и что ими можно распорядиться по своему усмотрению. В итоге они вывезли 60 кг огурцов на сумму порядка 30 тысяч рублей.

О происшествии директору организации рассказала вахтёр предприятия, так как она обеспокоилась тем, что подготовленный к погрузке товар забрал неизвестный мужчина.

В отношении предприимчивого овощевода возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы. В настоящее время расследование окончено, материалы уголовного дела направлены в суд.