Норильчанка предстанет перед судом за мошенничества на сумму более двух миллионов рублей

По данным следствия, злоумышленница предлагала гражданам, заинтересованным в оформлении страховых выплат, связанных с получением ими профессиональных заболеваний, оказание помощи в сборе необходимых документов и ускорении процесса их согласования в компетентных органах. За свои услуги она просила от 50 000 до 500 тысяч рублей. При этом женщина не собиралась исполнять взятые на себя обязательства и тратила полученные путем обмана деньги на собственные нужды.

Первое время обвиняемая оправдывала задержки с оформлением пособий непредвиденными обстоятельствами, а в дальнейшем и вовсе переставала выходить на связь. Доверившись аферистке, некоторые потерпевшие так и не смогли получить положенные выплаты. Кроме того, женщина под различными предлогами брала у своих знакомых в долг денежные средства, которые также не собиралась возвращать. Она сообщала, что деньги необходимы на срочную операцию супругу и лекарства. В действительности же с мужем фигурантка была в разводе.

По предварительным данным, с 2017 по 2020 год от действий злоумышленницы пострадали восемь граждан, а причиненный им ущерб превысил 2,2 миллиона рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в Норильский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.