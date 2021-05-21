Норильчанка предстанет перед судом за мошенничества на сумму более двух миллионов рублей
Норильчанка предстанет перед судом за мошенничества на сумму более двух миллионов рублей
Следственным отделом Норильского ОМВД окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ.
По данным следствия, злоумышленница предлагала гражданам, заинтересованным в оформлении страховых выплат, связанных с получением ими профессиональных заболеваний, оказание помощи в сборе необходимых документов и ускорении процесса их согласования в компетентных органах. За свои услуги она просила от 50 000 до 500 тысяч рублей. При этом женщина не собиралась исполнять взятые на себя обязательства и тратила полученные путем обмана деньги на собственные нужды.
Первое время обвиняемая оправдывала задержки с оформлением пособий непредвиденными обстоятельствами, а в дальнейшем и вовсе переставала выходить на связь. Доверившись аферистке, некоторые потерпевшие так и не смогли получить положенные выплаты. Кроме того, женщина под различными предлогами брала у своих знакомых в долг денежные средства, которые также не собиралась возвращать. Она сообщала, что деньги необходимы на срочную операцию супругу и лекарства. В действительности же с мужем фигурантка была в разводе.
По предварительным данным, с 2017 по 2020 год от действий злоумышленницы пострадали восемь граждан, а причиненный им ущерб превысил 2,2 миллиона рублей.
- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в Норильский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.