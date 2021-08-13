Норильчанка предстанет перед судом за мошенничество

Как сообщают правоохранительные органы, с июля 2019 года по февраль 2020-го женщина работала ведущим специалистом-экспертом в одном из бюджетных ведомств города. Пользуясь своей должностью, она вводила знакомых в заблуждение, обещая им присвоение социального статуса «получатель пенсии» или предлагая помочь увеличить размер назначенной пенсии. За свои «услуги» она брала плату в размере от 13 до 40 тысяч рублей.

Обратившиеся к ней люди, думая, что их действия законны, делились информацией со своими знакомыми. Всего воспользоваться предложением мошенницы изъявили желание семеро горожан. Через мессенджеры они отправляли ей копии своих документов, однако никаких действий с ними совершено не было. Так как в соответствии с должностной инструкцией злоумышленница не имела полномочий оказывать данную услугу, свои «обязательства» она не исполнила. А денежными средствами, которые ей переводили, распорядилась по своему усмотрению. Общая сумма нанесённого гражданам ущерба составила 265 тысяч рублей.

Позже мошенница уволилась, и в сентябре 2020 года встала на биржу труда. Там её предупредили, что в случае выявления факта сокрытия трудоустройства выплата по безработице прекращается с одновременным снятием с учёта. В течение пяти месяцев она неоднократно заключала договоры возмездного оказания услуг с одной из управляющих компаний города, при этом продолжая получать социальную выплату. Таким образом она незаконно получала пособие по безработице. Общая сумма выплат составила более 66 тысяч рублей.

Следователи норильского ОМВД возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Дело направлено в суд для принятия окончательного решения. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За время расследования материальный ущерб потерпевшим женщина частично возместила.