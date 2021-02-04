Норильчанка предстанет перед судом за незаконную торговлю рецептурными препаратами

По информации ОМВД России по Норильску, в сентябре 2020 года полицейские установили, что, работая в должности фармацевта, женщина хранит у себя дома и реализует сильнодействующее вещество, которое запрещено в свободной продаже и отпускается исключительно по рецепту врача.

При проведении оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую при передаче товара клиенту. В общей сложности было изъято более 670 г. вещества в количестве 18 тысяч таблеток.

По данному факту следственным отделом в отношении 52-летней норильчанки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере». Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее врем расследование завершено. Обвиняемая находится под домашним арестом и в ближайшее время предстанет перед судом.