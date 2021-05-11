Норильчанка предстанет перед судом за распространение наркотиков

Женщину задержали в январе, она распространяла наркотики через тайники-закладки. Ранее злоумышленница уже была судима за аналогичное преступление и находилась под контролем оперативников.

Вместе с подозреваемой задержали 38-летнего норильчанина, который также привлекался к уголовной ответственности. У него при личном досмотре было изъято более 27,5 грамм наркотического вещества, расфасованного по 39 сверткам. По словам злоумышленника, он исполнял поручения своей знакомой. Его задачей было забрать запрещённые вещества в тайнике и передать ей. В качестве оплаты он получал разовую дозу для личного употребления.

По указанным фактам следователями Норильского ОМВД были возбуждены уголовные дела, позднее соединённые в одно производство. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой в крупном размере. Женщина обвиняется также в сбыте наркотических средств.

В рамках ч. 4 ст. 228.1 УК РФ преступникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.