Норильчанка стала полуфиналисткой Всероссийского конкурса «Флагманы образования»

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» создаёт условия для поиска и поддержки талантливых педагогических работников, студентов и управленцев. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ.

– С мая по август 2023 года в рамках первого этапа я проходила различные тестирования. Были предметные испытания, задания на логику и широту кругозора, знание школьной программы. Пришлось, например, вспомнить курс математики — было много заданий на логику. Проходили и психодиагностику, чтобы выявить лидерский потенциал участников. Также на дистанционном этапе решали кейсы, перенимали опыт на мастер-классах. Всего в нашем регионе на конкурс заявились более 600 человек. 28 лучших кандидатов отправились во второй этап в Красноярск. Мне выпала честь представлять Норильск, — поделилась Евгения Викторовна.

На краевом этапе конкурсанты должны были выступить с презентацией на тему «Я — флагман образования» и убедительно рассказать членам жюри о своих достижениях.

– Я рассказала, что могу вести за собой не только детей, но и коллег. В течение двух лет руковожу городским методическим объединением учителей химии. После этого испытания участникам предложили решать кейсы в группах. Мне было непросто работать в команде с людьми, которых видела впервые. Не хватило опыта участия в выездных мероприятиях. Я увидела, каких компетенций мне не достаёт для выхода в финал. В следующем году буду снова принимать участие в конкурсе и приложу все усилия, чтобы победить, — отметила полуфиналистка.

По словам Евгении Лысенко, общение с коллегами и обмен опытом создают благоприятную среду для разработки новых проектов в сфере образования. И это важный бонус для участников подобных конкурсов!

– Вместе с единомышленниками из других городов мы разработали инициативу, посвящённую адаптации молодых педагогов. Члены жюри — представители краевого министерства образования — высоко оценили наш проект. Я даже получила предложение занять вакансию в региональном институте повышения квалификации учителей. Это лестно, но пока не планирую менять место работы. В нашей гимназии я сделала не всё, что наметила! Пока планирую погрузиться с головой в обязанности завуча по учебно-воспитательной работе — недавно вступила в эту должность. Также обязательно проведу для коллег небольшой мастер-класс по подготовке к участию во «Флагманах образования». В следующем сезоне норильский десант педагогов обязательно покажет высокие результаты! — уверена Евгения Лысенко.