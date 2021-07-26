Норильчанка в качестве «трофея» забрала из самолёта спасательный жилет

Следуя на самолёте по маршруту Норильск — Новосибирск, норильчанка забрала себе на память спасательный жилет. Сотрудники авиакомпании обнаружили потерю только во время послеполётного осмотра воздушного судна и сразу же сообщили в правоохранительные органы. Подозреваемую задержали во время досмотра багажа при посадке на рейс Новосибирск — Бишкек. Сотрудники полиции обнаружили украденный жилет и изъяли его.

В отношении норильчанки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.