Норильчанка вышла в финал Х Международного фестиваля–конкурса «Имена России»

«В этом году мы пробуем расширить творческие горизонты конкурсантов «Корпорации звёзд» и предлагаем им участие в международных музыкальных онлайн- и офлайн-проектах. Так, три финалистки «Корпорации» — Мария Колупенко, Надежда Чанцова и Яна Маркина в октябре стали лауреатами Международного музыкального конкурса Avis. А уже в ноябре Мария отправилась на отборочный этап Международного фестиваля «Имена России». Мы никогда ранее не организовывали подобные выезды, но опыт оказался более чем положительным — соревнование на сцене с вокалистами со всех концов России даёт огромный стимул к творческому росту. В планах продолжить работу в этом направлении и в следующем году», — рассказывает ведущий специалист УКП ЗФ Анна Бенгс.

Норильчанка с успехом выступила на фестивале — жюри присудило ей звание лауреата II степени и тем самым подарило путёвку в финал, который состоится в июне в Ростове-на-Дону.

В отборочном туре приняли участие 208 человек, среди которых были такие именитые артисты, как Елена Лаврова, экс-солистка Музыкального центра Вячеслава Добрынина; Яна Габбасова, победительница шоу «Голос-9», заслуженная артистка Башкирии; Михаил Кощин, режиссёр кино и телевидения, актёр кино, создатель и руководитель кинокомпании «Афиша» и другие.

«Имена России» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вокалисты, принявшие участие в отчётном концерте в Ростове, приглашаются на гала-концерт в Государственном Кремлёвском дворце 28 октября 2024 года с трансляцией шоу на канале «НТВ», где им представится возможность выступить на одной сцене с народными артистами России.