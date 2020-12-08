Норильчанка взяла кредит для мошенников

По данным краевой полиции, 51-летней норильчанке поступил звонок от девушки, которая представилась сотрудником кредитного отдела. В ходе разговора стало известно, что якобы мошенники взяли на её имя кредит.

Для решения данной проблемы женщине предложили взять заём и перевести эти деньги на «безопасный счёт». По инструкции мошенницы пострадавшая совершила 20 переводов на семь телефонных номеров на общую сумму 300 тысяч рублей.

На данный момент личность злоумышленницы устанавливается, возбуждено уголовное дело по части 3 статье 159 УК РФ «Мошенничество».