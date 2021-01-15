Норильчанке грозит срок за фиктивную регистрацию граждан

Сотрудники отдела полиции № 1 ОМВД России по Норильску установили, что норильчанка с целью заработать дополнительные средства разместила объявление о регистрации граждан, которые прибыли с других регионов, за отдельную плату. Таким образом, с марта по ноябрь прошлого года на регистрационный учёт в своей квартире она поставила 20 человек. Хотя фактически все они там не проживали.

В отношении 24-летней девушки возбудили уголовное дело по 13 эпизодам преступления, которые предусмотрены ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении в РФ». Норильчанке грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

На данный момент расследование завершено. Полиция передала материалы в суд для дальнейшего рассмотрения.