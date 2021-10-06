Норильчанки стали лучшими в премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

Торжественная церемония награждения прошла под девизом «Окрылённые успехом», а главным смысловым образом церемонии стали птицы, на сильных крыльях поднимающиеся к самым высоким целям. В мероприятии приняли участие женщины из 24 компаний горнодобывающей отрасли. Всего на конкурс поступило 237 заявок со всей России.

- Все девушки талантливые, вдохновляющие, и иногда оценивать заявки было очень сложно, потому что на глаза наворачивались слезы: настолько это было проникновенно и здорово написано, - рассказала Камилла Жалилова, директор Women In Mining Russia.

Представительницы прекрасного пола соревновались в девяти номинациях. Жюри отобрало лучших из 63 номинанток, среди которых были представительницы из Норильского дивизиона и Кольской ГМК.

- Порой выбор был трудным, поскольку все участницы, безусловно, заслуживают награды. И приятно было видеть искренние, настоящие эмоции конкурсанток, которые делились своими переживаниями. Это было очень круто! - отметил Олег Калиничев, управляющий директор Paul Ekman International в России.

В номинации «Проект года» победила Ольга Мережко, заместитель главного механика рудника «Комсомольский». Команда, куда она входила, занималась строительством и вводом в эксплуатацию современного центра планирования – «сердца рудника», как называет его победительница.

Ольга работает на руднике с конца 2013 года. Начинала в качестве инженера-строителя зданий и сооружений, затем её повысили до должности начальника бюро по надзору эксплуатации за зданиями и сооружениями, а сейчас она трудится на ещё более ответственном направлении.

- На участие в конкурсе меня сподвигли коллеги, которые посчитали, что я достойна представлять наше предприятие. Благодаря им я и узнала о существовании сообщества Women in Mining. До сих пор не верю в то, что в номинации «Проект года» отметили меня, что я реально достойна этого. Я испытываю искреннюю гордость за компанию и наш коллектив, ведь без команды невозможно добиться такого успеха, - признаётся Ольга Мережко.

В номинации «Социальный проект года» лучшей стала работа инженера-технолога I категории Ольги Александровой под названием «Сохраним пернатых Таймыра». Она работает в «Норникеле» с 1994 года, была инициатором проведения ежегодного смотра-конкурса по рационализаторской деятельности среди внутриструктурных подразделений Надеждинского металлургического завода. Она мотивирует сотрудников на активное участие в решении актуальных задач.

Помимо успехов в работе Ольга может похвастать и активной общественной жизнью. Она - член Клуба исследователей Таймыра, организатор фотовыставок и участник Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».

- Когда я услышала своё имя, потеряла дар речи. Это на самом деле было очень неожиданным, потому что конкуренция в конкурсе большая, и стать лучшей среди 63 финалисток - это здорово. Я очень рада, что на наш проект, связанный с сохранением дикой природы на Таймыре, обратили внимание. Чем больше людей будут о нём знать, чем больше сил удастся привлечь, тем больше природоохранных мероприятий сможем реализовать, - поделилась Ольга Александрова.

Также среди представительниц компании «Норникель» отличилась Дарья Ермакова, получившая награду за «Личное достижение года». За пять лет она прошла головокружительный путь от электромонтёра второго разряда до главного специалиста управления устойчивого развития Кольской ГМК.

- Я пришла в компанию после университета, моя специальность - инженер высоковольтной энергетики и электротехники. Я считаю, что такой карьерный рост -отличный стимул для других: значит, всё у всех получится! - подчеркнула Дарья.

Вдохновляющие примеры и невероятная сила в сочетании с хрупкостью. Всё это - о лучших женщинах добывающей промышленности 2021 года, которые продолжат менять мир вокруг себя к лучшему. Организаторы надеются, что в следующем году мероприятие выйдет на международный уровень и к нему присоединятся компании из СНГ, а также предприятия других отраслей промышленности.