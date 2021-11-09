Норильск и Саппоро обсудят сотрудничество в подготовке кадров для туротрасли

В условиях пандемии коронавирусной инфекции мероприятие проходит в онлайн-формате. 5 ноября состоялось заседание рабочей группы по развитию туризма в зимних городах Ассоциации мэров зимних городов мира (World Winter Cities Association for Mayors (WWCAM). Рабочую группу возглавляет Норильск. Наряду с заполярным городом в дискуссии участвовали представители Эдмонтона (Канада), Рованиеми (Финляндия), Саппоро (Япония), Улан-Батора (Монголия) и Шеньяна (Китай). Открывал и модерировал рабочую встречу Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска (АРН).

Как сделать зимний город по-настоящему комфортным для местных жителей и туристов? Вопрос, которым задаются все участники WWCAM. Эдмонтон ответил на него «Стратегией зимнего города», которую успешно реализует уже на протяжении девяти лет. Девиз проекта: «Холодно? Да. Темно? Да. Скучно? Никогда!». Делясь своими рецептами привлечения туристов, участники онлайн-встречи говорили о сильных брендах (деревня Санта-Клауса в Рованиеми, самая большая в мире статуя Чингизхана в Улан-Баторе или плато Путорана на Таймыре), о формировании насыщенной событийной повестки (например, Шеньян ежегодно проводит десятки карнавалов, фестивалей и крупных спортивных мероприятий), о ставке на уникальное культурное наследие и самобытность коренного населения.

Для устойчивого развития туристической отрасли нужен круглогодичный поток гостей. Большой разрыв в летних и зимних турпотоках — вызов для большинства городов-участников ассоциации. В Рованиеми, например, 2/3 турпотока приходится на зиму. А в Норильск или Улан-Батор 80% туристов приезжают летом, отмечают в АРН.

Представители зимних городов говорили и о профессиональной подготовке кадров для туристической отрасли. Норильск и Саппоро запланировали обсудить перспективы сотрудничества Заполярного государственного университета и Университета Хоккайдо в этой сфере.

Значительная часть дискуссии была посвящена последствиям пандемии COVID-19 для сферы туризма. Как выяснилось, российские и зарубежные механизмы поддержки участников индустрии схожи, как и сценарии проведения городских мероприятий в условиях ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.

Пленарная часть 19-й конференции мэров зимних городов мира назначена на 16 ноября.

Напомним, WWCAM существует с 1981 года и призвана решать вопросы, связанные с деятельностью зимних городов. Участники организации — города Японии, Китая, США, Канады, Южной Кореи, Финляндии, Эстонии, Монголии и России. От российской стороны в Ассоциацию мэров зимних городов мира входят Магадан, Новосибирск и Норильск. Последний вступил в неё по инициативе Агентства развития Норильска в 2018 году. В 2019 году заполярный город провёл рабочую встречу ассоциации с участием делегатов из городов Японии, Канады, Китая, Финляндии, Южной Кореи, Монголии и России. На ней обсуждались перспективы сотрудничества в области развития туризма на Таймыре и строительства в условиях Крайнего Севера. Рабочая встреча прошла в России впервые за всю историю деятельности ассоциации. В 2023 году Норильск вновь примет участников WWCAM на конференции мэров зимних городов мира.