Норильск обладает достаточными мощностями для сдерживания распространения коронавируса
Норильск обладает достаточными мощностями для сдерживания распространения коронавируса
Такой вывод озвучили участники делегации минздрава края под руководством заместителя председателя правительства края Алексея Подкорытова, посетившие Норильск с рабочим визитом.
За два дня они провели рабочие встречи с руководителями города и градообразующего предприятия, норильских медучреждений, медицинским сообществом и горожанами, чтобы узнать их мнение об уровне оказания медпомощи в городе. Специалисты также приняли участие в заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Комментируя итоги визита, Алексей Подкорытов отметил, что в последние годы Норильск получает солидные денежные вливания в медицинскую сферу — речь идёт, в том числе о строительстве перинатального центра и реализации других проектов, участии в региональных и федеральных программах.
- Свыше 380 млн рублей поступило в систему здравоохранения Норильска за последний год, из них 200 млн пошли на региональные выплаты медикам. Дополнительная и очень существенная помощь поступила от «Норникеля», что позволило обновить ряд позиций материально-технической базы лечебных учреждений города для борьбы с коронавирусом. Вливания в здравоохранение Норильска идут постоянно, ведь все медучреждения финансируются за счёт средств ОМС, и ряд программ по развитию первичного здравоохранения, которые формируются в Минздраве, будут работать на территории города. Так что у нас есть совместная зона ответственности — муниципалитета и края, — и только общая работа приведёт к улучшению качества оказания медицинской помощи в Норильске, — зампредседателя правительства края.
Не обошёл вниманием Алексей Подкорытов и успехи, которые город показывает в развитии отрасли: так, в Норильске стартовала работа сосудистого центра, где уже выполнено 70 коронарографий и 34 стентирования. Он добавил, что наши доктора получат возможность пройти стажировку в крупных клиниках, в первую очередь на базе краевой клинической больницы, а также в лучших федеральных центрах.
Подытоживая состоявшиеся в рамках визита встречи и обсуждения, Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы Норильска, отметил, что благодарен региональному правительству за внимание, уделяемое Норильску. Он полагает, что, благодаря слаженной работе региональных и местных властей, компании «Норникель», можно решить любую проблему и подготовиться к любым вызовам времени.
— Комиссия убедилась, что наши лечебные учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты до конца года благодаря средствам регионального и местного бюджетов и помощи «Норникеля». При поддержке компании проводится бесплатное тестирование всех, кто прибывает в аэропорт «Норильск». Подобного нет нигде в стране, — отметил Николай Тимофеев. — А после отмены двухнедельной самоизоляции все прибывшие на территорию граждане — как сотрудники компании, так и муниципальные работники — прежде чем выходить на рабочее место, должны пройти тестирование методом ПЦР. Эти и другие мероприятия будут проводиться в городе и дальше, что поможет нам обеспечить защиту горожан.
Подробности визита читайте в материале «Заполярной Правды».