Норильск обладает достаточными мощностями для сдерживания распространения коронавируса

За два дня они провели рабочие встречи с руководителями города и градообразующего предприятия, норильских медучреждений, медицинским сообществом и горожанами, чтобы узнать их мнение об уровне оказания медпомощи в городе. Специалисты также приняли участие в заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Комментируя итоги визита, Алексей Подкорытов отметил, что в последние годы Норильск получает солидные денежные вливания в медицинскую сферу — речь идёт, в том числе о строительстве перинатального центра и реализации других проектов, участии в региональных и федеральных программах.

- Свыше 380 млн рублей поступило в систему здравоохранения Норильска за последний год, из них 200 млн пошли на региональные выплаты медикам. Дополнительная и очень существенная помощь поступила от «Норникеля», что позволило обновить ряд позиций материально-технической базы лечебных учреждений города для борьбы с коронавирусом. Вливания в здравоохранение Норильска идут постоянно, ведь все медучреждения финансируются за счёт средств ОМС, и ряд программ по развитию первичного здравоохранения, которые формируются в Минздраве, будут работать на территории города. Так что у нас есть совместная зона ответственности — муниципалитета и края, — и только общая работа приведёт к улучшению качества оказания медицинской помощи в Норильске, — зампредседателя правительства края.

Не обошёл вниманием Алексей Подкорытов и успехи, которые город показывает в развитии отрасли: так, в Норильске стартовала работа сосудистого центра, где уже выполнено 70 коронарографий и 34 стентирования. Он добавил, что наши доктора получат возможность пройти стажировку в крупных клиниках, в первую очередь на базе краевой клинической больницы, а также в лучших федеральных центрах.

Подытоживая состоявшиеся в рамках визита встречи и обсуждения, Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы Норильска, отметил, что благодарен региональному правительству за внимание, уделяемое Норильску. Он полагает, что, благодаря слаженной работе региональных и местных властей, компании «Норникель», можно решить любую проблему и подготовиться к любым вызовам времени.

— Комиссия убедилась, что наши лечебные учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты до конца года благодаря средствам регионального и местного бюджетов и помощи «Норникеля». При поддержке компании проводится бесплатное тестирование всех, кто прибывает в аэропорт «Норильск». Подобного нет нигде в стране, — отметил Николай Тимофеев. — А после отмены двухнедельной самоизоляции все прибывшие на территорию граждане — как сотрудники компании, так и муниципальные работники — прежде чем выходить на рабочее место, должны пройти тестирование методом ПЦР. Эти и другие мероприятия будут проводиться в городе и дальше, что поможет нам обеспечить защиту горожан.

Подробности визита читайте в материале «Заполярной Правды».