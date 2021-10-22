Норильск получил Гран-при премии «Хрустальная пирамида – 2021» за устойчивое развитие территории

Норильск на форуме представила заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева. Она приняла участие в секции «Региональное развитие человеческого капитала в основе устойчивого развития управления территориями». Она рассказала участникам о комплексном плане социально-экономического развития Норильска до 2035 года, приоритетных направлениях обновления и основных объектах реновации на территории.

«Проект является глобальным для города, региона и страны. Он позволит вдохнуть новую жизнь в развитие Крайнего Севера. Среди основных участников: компания «Норникель», Агентство развития Норильска, Фонд реновации жилой застройки, «Команда 2.0» и активные горожане, которые стали проектировщиками будущего», - сказала Наталья Коростелева.

По итогам форума в рамках премии «Хрустальная пирамида – 2021» за достижения в области управления персоналом и развития человеческого потенциала в номинации «Устойчивое развитие территорий РФ» администрация города Норильска получила Гран-при.