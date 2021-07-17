Валерий Семенов поздравил норильчан с Днём города и Днём металлурга

Валерий Семенов, сенатор Российской Федерации, от всей души поздравляет всех норильчан с Днём города и Днём металлурга! И желает им счастья, крепкого здоровья, согласия в семьях, достатка в домах, любви и процветания!

В своём поздравление он отметил, что Норильск всегда был и остаётся особенным местом на карте нашей страны — сердцем Российской Арктики, городом–тружеником.

С каждым годом возрастает роль Севера в экономике государства. Растёт понимание необходимости совершенствования и укрепления российского Заполярья. И у Норильска в этом процессе — особая роль. Именно его промышленная мощь и географическое положение должны стать экономической основой новой стратегии развития Арктики.

Важнейшую роль в жизни Норильска играют металлурги — люди, чей профессиональный праздник мы отмечаем сегодня. Люди, которые своим самоотверженным трудом создают богатства Арктики. Люди особой силы духа.

Сегодня Норильск стоит на пороге больших перемен. Выполнение плана социально–экономического развития откроет новую главу в жизни города, сделав его краше, комфортней и привлекательнее для жизни.