Дмитрий Свиридов поздравил норильчан с Днём города и Днём металлурга

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края, от всей души поздравил норильчан с Днём города и с праздником, неразрывно связанным с Норильском, — Днём металлурга! И желает ему процветания, а норильчанам — успехов в нелёгком труде, крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях.

Он уверен, что Норильск — столица Арктики и надёжный фундамент развития России на Крайнем Севере. Норильск — город сильных, стойких, отзывчивых людей! Недаром слово «норильчанин» всегда было синонимом профессионализма, надёжности и душевной чуткости.

Норильск — это форпост российской металлургии, встречает свой очередной день рождения. Этот праздник все норильчане встречают с оптимизмом и верой в будущее. Сегодня Норильск стоит на пороге обновления, в ближайшие годы город преобразится, станет красивей и уютней, получит существенный стимул к развитию.