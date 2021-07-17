Юрий Захаринский поздравил норильчан с Днём города и Днём металлурга

Юрий Захаринский, депутат Законодательного собрания Красноярского края, от всей души, от всего сердца поздравил норильчан с Днём города и Днём металлурга! И пожелал им счастья, крепкого здоровья, достатка, удачи и успехов в славном труде!

Он уверен, что Норильск — город героических людей. Людей, не отступающих перед трудностями. Людей, которые всегда держат слово. Людей, готовых прийти на помощь. Только таких призывает к себе Север.

Норильск — молодой город. Но его вклада в экономику и национальную безопасность нашей страны с лихвой хватило бы на несколько регионов. Норильск — металлургическая столица Арктики, город, в котором куётся будущее нашей страны.

Сегодня отмечается ещё один важный праздник — День металлурга. Профессиональный праздник людей труда нелёгкого, но столь необходимого. Именно благодаря работе металлургов укрепляется экономическая мощь нашего государства. Добывается необходимый стране металл. Развивается Норильск.