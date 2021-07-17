Поздравление с Днём города и Днём металлурга от Дмитрия Карасева

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём города, Днём металлурга и Днём компании!

Июль для норильчан традиционно богат яркими датами, а потому каждый, кто живёт и трудится в этом городе, кто родился здесь или сознательно выбрал Норильск своим домом, воспринимает эти события как большой единый праздник.

Именно металлургической сфере Норильск обязан своим появлением. С Норильским горно–металлургическим комбинатом, а ныне компанией «Норникель», город связывает общая судьба. Десятки тысяч людей трудятся на предприятиях Заполярного филиала, вкладывая силы и энергию в процветание гиганта российской промышленности. Компания, в свою очередь, поддерживает город и его жителей, создаёт условия для развития территории.

Сегодня Норильск стоит на пороге грандиозных перемен. Пришло время обновить и изменить облик города, сделать его более комфортным, доступным и современным, таким, каким хотят видеть Норильск сами жители.

Впереди нас ждёт глобальная работа по реновации, по созданию на территории новых социально значимых, культурных, жилых объектов. Качественное изменение городской среды без преувеличения благотворно отразится на жизни каждого норильчанина.

Жители Норильска всегда славились сплочённостью и единодушием, стойкостью и умением побеждать. В эти праздничные дни я желаю вам, уважаемые земляки, сохранить и укрепить эти качества. Пусть славная история мужества и трудолюбия норильчан продолжается в новых свершениях. Здоровья и радости вам и вашим семьям, уверенности в своих силах и в будущем, уюта и благополучия в каждый дом.

С праздником, Норильск!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска