Поздравление с Днём города и Днём металлурга от Николая Уткина

Дорогие друзья, коллеги и земляки!

От лица компании «Норникель» и от себя лично поздравляю вас с Днём металлурга, Днём компании и Днём города!

Нашей главной ценностью всегда были и остаются люди. На протяжении 86 лет истории Норильска именно люди открывали таймырские земли, строили рудники и заводы и сейчас продолжают трудиться на благо страны.

Благодаря вам и вашим предшественникам «Норникель» является символом стабильности и надёжности. Ведь, невзирая на сложность выполняемых задач, мы идём вперёд, совершенствуя производство и развивая город. Мы с вами принимаем любые вызовы, расширяем свои знания, получаем новые навыки и опыт, осваиваем передовые технологии, постоянно развиваемся.

Мы вместе стремимся к безопасности нашего производства, проявляем заботу об окружающей среде. За последние несколько лет мы сделали огромные шаги, приступив к реализации «Серной программы», приняв экологическую стратегию, поддержав проекты по развитию туризма на Таймыре, начав благоустройство промышленных территорий и реновацию Норильска.

Каждый год в наши ряды вливаются новые, молодые силы — выпускники ведущих промышленных вузов страны. Престиж работы в «Норникеле» растёт, несмотря на вызовы сегодняшнего времени. Компания уже не в первый раз признаётся самым узнаваемым и привлекательным работодателем российской металлургии.

Мы сохраняем высокие стандарты социальной поддержки — даже в условиях пандемии «Норникель» стал лидером в борьбе с коронавирусом, организовав беспрецедентную финансовую помощь и меры поддержки своим работникам, их семьям и всем жителям Норильска и Таймыра.

В этот праздничный день от лица компании и от себя лично желаю вам здоровья, берегите себя и своих близких. Сейчас, в это непростое время, от каждого из нас зависит безопасность наших семей, наших коллективов.

Ещё раз — здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям, металлурги, норильчане, земляки! Я уверен, что вместе мы сделаем нашу компанию ещё эффективней, а Норильск — чистым, комфортным и самым красивым северным городом в России! С праздником, друзья! С Днём металлурга, с Днём компании, с Днём города!

Николай Уткин,

старший вице–президент «Норникеля» —руководитель Норильского дивизиона