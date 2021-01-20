Норильск приглашает на работу специалистов дефицитных профессий

Администрация Норильска гарантирует приглашённому специалисту фиксированные условия:

- служебное жильё;

- выплата подъёмных для среднего медперсонала — 150 тысяч рублей; для педагогических работников, научных сотрудников, педагогических работников, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу, имеющих ученую степень кандидата (доктора) наук — 300 тысяч рублей, для врачей — 500 тысяч рублей;

- единовременное пособие в размере двух должностных окладов специалисту и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена семьи в размере половины должностного оклада специалиста;

- оплата расходов, связанных с переездом на территорию города Норильска, работнику и членам его семьи;

- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте;

- для специалистов, прибывающих с детьми, — место в детском саду в порядке, предусмотренном правовыми актами органов местного самоуправления МО город Норильск;

- оплачиваемый проезд к месту отпуска и обратно один раз в два года работнику и членам его семьи;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера — 24 календарных дня.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте администрации города Норильска https://www.norilsk-city.ru/ (https://www.norilsk-city.ru/21060/47167/index.shtml)

А также по телефону:

- управление общего и дошкольного образования администрации города Норильска: (3919) 43-72-00 (доб. 3270, 3272);

- территориальный отдел в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края: (3919) 34-13-46, (3919) 34-21-15;

- управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска: 8 (3919) 43-72-45 (доб. 2810, 2813);

- ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт»: 8 (3919) 47-39-10, (3919) 47-39-58;

- управление по персоналу администрации города Норильска: 8 (3919) 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1176).