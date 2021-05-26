Норильск примет участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Напомним, дети присылали на конкурс свои творческие работы, посвящённые работникам правопорядка. Победителями стали Наталья и Варвара Ангел из Снежногорска, которые сшили куколку в образе сотрудницы полиции.

Теперь эта куколка будет представлять наш регион на федеральном этапе. Путём открытого онлайн-голосования, которое уже стартовало на официальном сайте Общественного совета при МВД России, будут определены победители в трёх возрастных группах: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет. Кроме того, предусмотрен один специальный приз. Голосование продлится до 00.00 часов 1 июня 2021 года.