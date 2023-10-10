Норильск принял активное участие в смотр-конкурсе по социальному партнёрству

Организаторами конкурса выступили - министерство экономики и регионального развития Красноярского края при поддержке региональной Федерации профсоюзов, Союза товаропроизводителей, предпринимателей и Союза промышленников и предпринимателей края.

В различных номинациях были представлены муниципальные образования и промышленные предприятия региона. Всего в этом году поступило 136 заявок на участие в смотр-конкурсе от организаций из разных сфер. Наибольшую активность проявили организации из Красноярска, Назарова и Норильска, а также Дзержинского, Абанского и Краснотуранского районов.

Так, призовые месте из нашего города получили:

– в направлении «Жилищно-коммунальное хозяйство» МУП «КОС» заняло II место;

– в направлении «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» КДЦ «Юбилейный» занял III место;

– в направлении «Промышленность» «Норильсктрансгаз» занял I место;

– в направлении «Добыча полезных ископаемых» «Норильскгазпром» III место;

– в направлении «Иные виды деятельности» Заполярная строительная компания заняла I место.

«Вопросы социально-трудовых отношений требуют постоянного внимания. Правительство края, являясь основным работодателем многих организаций бюджетной сферы, всегда стоит на защите их законных интересов. Наше участие в постоянном трехстороннем диалоге способствует стабилизации социально-экономической ситуации в регионе, повышению качества жизни населения и развитию региона в целом», - сообщил и.о. заместителя председателя Правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.