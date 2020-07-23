Норильск принял участие в селекторном совещании комитета по охране здоровья и социальной политике ЗС края

На совещании обсуждалась общая ситуация с пандемией в регионе. В нём приняли участие краевые министры, депутаты Заксобрания и руководство краевого Роспотребнадзора.

Благодаря недавним обращениям главы Норильска Рината Ахметчина, в столице Красноярья обратили внимание на расхождение в цифрах между данными Роспотребнадзора и теми, которые публиковали разные города региона. Как выяснилось после обращения главы Норильска, проблема со статистикой есть практически во всех городах края. Кроме того, недавно из официальных источников исчезли данные по заражённым сразу двух городов - Железногорска и Зелёногорска, а они давали краю прирост больных COVID-19 в 10-15% в сутки.

В социальных сетях активисты обвинили красноярские власти в попытке скрыть информацию и занизить статистку. Но на прошедшем совещании руководитель управления краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев пояснил, что указанные города имеют отношение к военно-промышленному комплексу и, согласно федеральному распоряжению, статистку по ним в открытый доступ давать нельзя. При этом Железногорск и Зеленогорск учитываются при общем подсчёте зараженных в крае. Также Дмитрий Горяев пояснил, как в целом возникли расхождения в цифрах, публикуемых Роспотребнадзором и муниципальными властями.

- Дать заключение о том, что человек болен, может только специализированное медицинское учреждение. Это делает врач, который и предоставляет нам отчёты с информацией о диагнозе. Даже если тест на коронавирус положителен, мы не имеем права включать его в сводку без соответствующего подтверждения. Данные, которые приводили некоторые города края на своих официальных сайтах, включали и тех, у кого тест оказался положительным, но своего заключения медики ещё не давали, - сказал руководитель ведомства.

Также Дмитрий Горяев упомянул о неучтённых в статистике бессимптомных больных:

- Еще один вопрос состоит в том, чтобы подавать эти данные дополнительно. Если на уровне федерального штаба эти данные не учитываются, не стоит вводить людей в заблуждение. Но, если такое решение может быть принято, то это уже отдельная тема, её надо прорабатывать.

Стоит отметить, что данная позиция не соответствует информации, озвученной самим же руководителем краевого Роспотребнадзора 20 июля на заседании краевого штаба.

В свою очередь Ринат Ахметчин, которому не предоставили слова, после совещания пояснил, что информация, которая публиковалась на официальном сайте города Норильска, была получена от местного оперативного штаба, куда предоставлялась территориальным отделом управления здравоохранения Красноярского края в Норильске.

- Информацию, которую мы публиковали, я не придумывал. Мы брали её в городском отделе здравоохранения. Эти цифры по нарастающей мы озвучивали с апреля по июнь, и никто в крае вопросов не задавал. Отмечу, так поступали и в других городах региона. Вопросы возникли, когда в июле произошёл большой подъем. В частности, 13 июля - сто заражённых, 15 – более двухсот человек. Я согласен с тем, что статистика должна идти через одно окно, сейчас она таким образом и идёт. Но даже в этой статистике с 16 числа прирост у нас составляет 20 больных каждый день. И это при населении в 120 тысяч человек - около 50 тысяч сейчас в отпусках. Для сравнения, в Красноярске в среднем 30 заражённых в день, но это город-миллионник.

На данный момент в Норильске по данным Роспотребнадзора зарегистрирован 461 подтвержденный врачами диагноз COVID-19. Министр здравоохранения края Борис Немик сообщил, что по результатам работы специальной комиссии министерства, направленной в Норильск после совещания при губернаторе, которое прошло 20 июля, установлено что инфицированных коронавирусом в действительности около 1000.

Повторим, что высказаться и объяснить ситуацию в ходе видеоконференции мэру Норильска, к сожалению, так и не дали. Несмотря на то, что именно норильчане были инициаторами совещания, представителей местной власти пригласили, скорее, в качестве слушателей. Хотя при этом название нашего города звучало постоянно.

Так, у краевых властей возникли претензии к тому, что, согласно имеющейся информации около 30% квалифицированного медперсонала Норильска сейчас находится в отпуске. По мнению края, отпускать медиков на материк было нельзя, тем более, что в городе действовала специальная комиссия, согласовывающая списки вылетающих, которая могла запретить выезжать врачам из Норильска.

Подобные выпады кажутся странными, поскольку норильские врачи напрямую подчиняются Минздраву, и задерживать их в городе муниципалитет просто не имел права. Об этом также упомянул Ринат Ахметчин в интервью «Заполярной Правде» по итогам селекторного совещания.