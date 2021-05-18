Норильск присоединился к международной акции «День полярного кино»

22 мая, в День полярника, кинокомплекс «Родина» продемонстрирует в видеозале кинотеатра цикл отечественных фильмов, рассказывающих о разных этапах освоения Арктики и Северного морского пути, которые давно не выходили на широкий экран. Начало показа — в 12.00. Оператором проведения кинопоказов выступает «Енисей кино». Откроет мероприятие почётный полярник России, депутат Норильского городского Совета Леонид Соломаха.

В 14.00 посетителей приглашают познакомиться с проектами норильской «Школы краеведа», поддержанными Фондом президентских грантов. Первый из них — презентация походов, экскурсий и экспедиций. О проекте расскажет постоянный участник и организатор походов на плато Путорана и в промзону Норильска, член Клуба исследователей Таймыра Евгений Стренадко. Второй проект — фотовыставка «Следы истории». В Осеннем фойе кинокомплекса гости увидят объекты прошлого, собранные со всего Таймыра.

Детям тоже будет, чем заняться: талантливый педагог-мультипликатор киновидеоклубного объединения «Экран» вовлечёт их в процесс создания мульт-героев и целого анимационного сюжета. Руководитель просветительского центра «Белый мишка», педагог, детский писатель Ольга Шадрина провёдет лекцию «Белый медведь — хозяин Арктики».

В Весеннем фойе будет показана научно-популярная лента режиссёра-документалиста, ведущего научного сотрудника «Заповедников Таймыра» Василия Сараны.

Вход по пригласительным билетам. Количество мест ограничено. Получить пригласительный билет можно в кассе кинокомплекса «Родина».