Норильск с рабочей поездкой посетил Сергей Каргинов

На встрече с главой Норильска Дмитрием Карасевым Сергей Каргинов поинтересовался, на каком этапе находится работа по ряду объектов. В частности, речь шла о комплексной застройке многоэтажными жилыми домами площадки в Оганере, благоустройстве этой территории, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурах, которые будут ее наполнять. Также был рассмотрен вопрос о строительстве в Оганере детского сада на 270 мест. Обсуждалось и строительство в Центральном районе инновационной школы на 1100 мест, двух девятиэтажных домов на улице 50 лет Октября, ход подготовительных работ по другим объектам комплексного плана.

«Я в Норильске впервые. Но уже при въезде в город мне стало понятно, что у него хорошие перспективы. У власти есть и задумки, и цель - не просто изменить социальную сферу, а сделать её привлекательной, более динамичной. Перед поездкой я слышал, что были в Норильске «горячие головы», которые хотели закрыть город, сделать его вахтовым. Однако, он имеет свою историю, и есть целые поколения людей, которым дорога эта земля, природа, Север. Поэтому и федеральным, и краевым правительством, и городом, и «Норникелем» принято решение о масштабном развитии Норильска. Если говорить о «Норникеле», то он вкладывает колоссальные средства и ресурсы в социальную сферу города. Я знаком со многими северными территориям России, и такое активное взаимодействие наблюдаю впервые. Опыт государственно-частного сотрудничества, который я увидел в Норильске, можно назвать одним из самых передовых в стране. Город должен жить, развиваться», - сказал Сергей Каргинов. Он отметил, что строительство новых объектов уже не за горами, а появление новых жилых домов, поликлиник, школ, детских садов в комплексе сулит городу большое будущее.

Дмитрий Карасев в свою очередь поделился с представителем федеральной законодательной власти сведениями о новых подходах в сохранении вечной мерзлоты, которые разрабатываются в том числе норильскими учеными и применяются на территории. «Для города, который расположен за Полярным кругом, непосредственно в Арктической зоне, очень важно, что Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики проявляет к нему такое внимание. Депутаты интересуются проблемами и задачами, которые стоят перед Норильском, чтобы оказать содействие в их скорейшем решении и продвижении. Сегодня мы обсудили комплексный план, реализацию муниципальных и экологических программ. Они требуют непосредственного контроля и поддержки со стороны депутатов федерального центра. Поэтому мы договорились о том, что будем друг друга информировать о реализации всех этих проектов, чтобы она и дальше шла без остановки», - заявил глава Норильска.

Параллельно Сергей Каргинов ознакомился с ходом реализации экологических проектов «Норникеля». Он побывал в шоуруме «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе и на строительной площадке НМЗ, где осуществляется проект по нейтрализации серной кислоты, отметив значимость данных направлений работы компании для города и окружающей среды.