«Норильск сегодня». Читайте о том, что в городе делается уже сейчас ради лучшего завтра

Девчонки-активистки, Настя Димова, Дарья Горбачева, Камилла Эльмурзаева, Таисия Четверикова, Анна Кундиловская и Касиет Алиева, раздавая прохожим новое городское печатное издание, поясняли, что «Норильск сегодня» будет выходить еженедельно по вторникам. И найти газету можно на стойках, установленных в общественно значимых и популярных местах города: многофункциональном центре, музее, кинотеатре «Родина», «Арене», Дворце спорта «Арктика», поликлиниках и больницах. Всего около 30 адресов.

Горожане предлагаемый им волонтёрами экземпляр брали с интересом. Некоторые тут же просматривали и делились впечатлениями. Так, сотрудница одной из норильских страховых компаний рассказала, что сейчас у неё обеденный перерыв, и она с удовольствием за чашечкой чая прочтёт о том, что в городе делается. В Норильске она пять лет, здесь ей нравится, уезжать не планирует и потому заинтересована в том, чтобы город развивался.

- И отлично, что теперь последние городские новости можно узнать, не тратя на это время, трафик и деньги. Это очень удобно, - поделилась она.

А один молодой человек, пробежав глазами первую страницу, порадовался, что в газете представлены такие темы, как «Развитие Арктики» и «Экология». Выяснилось, что он активно участвует в проекте «Чистая Арктика» и считает крайне важным освещение подобных инициатив. Пенсионерка в первую очередь обратила внимание на фото и информацию в рубрике «Здоровье»: «Ну-ка, почитаем, что там новенького в делах «коронавирусных».

Одна из стоек с новой газетой установлена в Публичной библиотеке. Заместитель директора Норильской ЦБС Татьяна Журавлёва отметила, что норильчане - народ читающий. И нельзя сказать, что электронные книги и интернет-издания полностью вытеснили печатные.

- Традиционные книги, журналы и газеты востребованы. Думаю, и бесплатная городская газета, в которой нет коммерческой рекламы, нет «желтизны», а есть информация по существу происходящего в Норильске, будет пользоваться популярностью. Надеюсь, что почётное место в новом издании будет отдано культуре, в частности, мероприятиям, проводимым библиотекой.

Директор информационного центра «Норильские новости» Татьяна Зорина рассказала, что потребность получения информации именно в таком формате в городе назрела давно.

- Не все выписывают газеты, смотрят телевизор и заходят в интернет. При этом у каждого должна быть возможность узнать о самых важных событиях в жизни города. Поэтому и было принято решение наряду со старейшей и авторитетнейшей городской газетой «Заполярная Правда», которая распространяется по подписке, выпускать доступное для всех издание «Норильск сегодня», - пояснила Татьяна Владимировна.