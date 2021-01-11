Норильск стал лидером по количеству часов, проведённых за чтением
Норильск стал лидером по количеству часов, проведённых за чтением
Первое место по количеству читающих пользователей заняла Москва, сообщает сайт электронных книг «Букмейт».
В минувшем году жители заполярного города читали почти сутки – около 20 часов. Наибольшей популярностью у жителей Норильска пользовался жанр нон-фикшн. По количеству времени, отданному чтению, Норильск опередил даже Москву, говорят данные приложения с электронными книгами.
Норильск признаётся самым читающим городом уже во второй раз. По итогам 2019 года в «МТС Библиотеке» норильчане скачивали в среднем восемь электронных книг в месяц – больше остальных россиян.