Норильск стал лидером по количеству часов, проведённых за чтением

В минувшем году жители заполярного города читали почти сутки – около 20 часов. Наибольшей популярностью у жителей Норильска пользовался жанр нон-фикшн. По количеству времени, отданному чтению, Норильск опередил даже Москву, говорят данные приложения с электронными книгами.

Норильск признаётся самым читающим городом уже во второй раз. По итогам 2019 года в «МТС Библиотеке» норильчане скачивали в среднем восемь электронных книг в месяц – больше остальных россиян.