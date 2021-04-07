Норильск ТВ - в каждый дом

Они обсудили вопросы подключения многоквартирных домов к городским антеннам. Сегодня возможность перейти с «аналога» на «цифру» есть у каждого норильчанина: достаточно обратиться в антенную службу, и заявку выполнят в течение суток. Владимир Баринов отметил заслуги службы в деле цифровизации территории, так как Норильск стал среди городов России лидером по темпам внедрения новых технических решений.

Сергей Асташин, в свою очередь, рассказал, что горожане часто задают вопрос: когда телеканал Норильск ТВ выйдет за рамки кабельного телевидения. Владимир Баринов ответил, что сейчас ведётся большая работа в этом направлении - Норильск ТВ готовится принять участие в конкурсе на выбор муниципального обязательного общедоступного канала. «В Федеральном агентстве связи полагают, что Норильск будет подключен к муниципальной 22-й кнопке к концу 2022 - началу 2023 года. Мы со своей стороны сделаем всё от нас зависящее, чтобы жители могли смотреть телеканал бесплатно», — заверил он.