Норильск ТВ ежедневно смотрят 30 тысяч семей!

Информационный центр «Норильские новости» совсем недавно образовал симбиоз, объединивший первую в Норильске городскую газету «Заполярная Правда» и первый городской телеканал круглосуточного формата вещания — Норильск ТВ. Каких же успехов добился «новорождённый» за первую треть года жизни?

Об этом рассказала директор учреждения Татьяна Паниматченко:

– Мы подобрали людей, способных создать костяк команды. Мы хотели, чтобы в нашей повседневной работе была искра. Соглашусь, что пока не было ещё и одного дня без определённой доли волнений и переживаний. Но мы справились с главным — у нас появились свои зрители, и мы начали завоёвывать их сердца. Об этом свидетельствует статистика: в ноябре 2020 года зрительская аудитория телеканала Норильск ТВ в кабельных сетях МТС составила 26 834 активных зрителя. В январе этого года нас смотрели уже 29 997 активных зрителей. Прирост зрительского внимания за этот период составил 11,79%. Это убедительный результат, который, безусловно, вдохновит редакцию телеканала на новые достижения.

О перспективах развития и надеждах на будущее говорит главный редактор телеканала Норильск ТВ Маргарита Юрова:

– От имени команды телеканала Норильск ТВ хочу сказать большое спасибо телезрителям за доверие и интерес к нашей работе. Мы рады, что наши собственные программы — «Норильские новости», «Итоги недели», «Городской диалог», «Бодрое утро», «Бэкграунд» и другие — нашли отклик в сердцах почти 30 тысяч семей. Теперь необходимо отточить все механизмы и дать жизнь многочисленным идеям и проектам команды телеканала. Оставайтесь с нами — нам будет, что показать!

Основатель телеканала, начальник управления общественных связей администрации города Норильска Владимир Баринов высоко оценил проделанный командой путь:

– Четыре месяца вещания Норильск ТВ — это достаточный период, чтобы оценить первые результаты и качество его работы. Считаю, что телеканал за этот период продемонстрировал весьма слаженную работу, сумев обеспечить бесперебойное вещание и взяв высокую планку по качеству картинки как в техническом, так и смысловом значениях. В нашей стране не так много телеканалов, которые могут похвастать качеством вещания в формате HD, нам удалось это сделать.

Информационно–развлекательный контент тоже на высоком уровне, и оценку здесь ставят сами норильчане, делая выбор в пользу 24–й кнопки на своих пультах. Это подтверждают статистические данные. Скажу честно, в нашем управлении на первом этапе работы Норильск ТВ не ожидали объёма ежедневной аудитории свыше 30 000. Причём речь идёт об устройствах, а значит людей смотрит ещё больше, ведь смотрят ТВ семьями. Важным результатом я также считаю то, что у города сегодня появилась возможность прямого телевещания — кстати, почти все матчи городского мини–футбольного клуба теперь транслируются в прямом эфире. Знаю, что такие эфиры пользуются большой популярностью среди наших жителей. Безусловно, прямое вещание — это ещё и хорошая возможность для развития новых проектов телеканала в будущем.

Но, конечно, одна из главных задач, которую ставит перед телеканалом и подразделениями администрации глава города Дмитрий Карасев — сделать максимально открытым и доступным освещение деятельности органов муниципальной власти, показывать не только достижения, но и, особенно, городские проблемы, то, как они решаются. Команда телеканала будет продолжать активно работать в этом направлении.

Норильск ТВ в цифрах

123 дня вещания

590,4 часа собственного контента

2 952 часа в эфире

29 997 абонентов - зрительская аудитория

24 кнопка на пульте

2 провайдера - МТС и «Норком»