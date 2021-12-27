Норильск в игре

Команда из шести тысяч игроков в Minecraft TeamCIS создаёт в игре точные копии российских городов. В декабре энтузиасты сообщили о готовности реплик 50 населённых пунктов.

Всего в разработке — 61 город. Помимо вышеперечисленных, строят Барнаул, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву, Пермь, Екатеринбург и другие.

Автор: Александр Мур