МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильск в игре

Норильск в игре

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Норильск в игре

В Minecraft строят города России в масштабе 1:1. Уже есть Красноярск, Томск и Норильск.

Норильск в игреНорильск в игреНорильск в игреНорильск в игре

Команда из шести тысяч игроков в Minecraft TeamCIS создаёт в игре точные копии российских городов. В декабре энтузиасты сообщили о готовности реплик 50 населённых пунктов.

Всего в разработке — 61 город. Помимо вышеперечисленных, строят Барнаул, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву, Пермь, Екатеринбург и другие.

Автор: Александр Мур

Фото из открытых источников
27 декабря в 17:29 740
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