Норильск в стихах и прозе

Первые норильские литераторы начали собираться в 1943 году в Доме инженерно–технических работников с одобрения руководства местного отделения ГУЛАГа. Впоследствии многие из них остались жить в Норильске, став фундаментом для будущих талантов, которых оказалось немало. Вспомнить хотя бы наших известных поэтов 1970–90–х годов Эдуарда Нонина, Сергея Лузана, Юрия Бариева, Марка Хасдана, Валерия Кравца, прославивших наш город, Таймыр и романтику Севера далеко за его пределами. Союз писателей Таймыра является прямым наследником этого вольного объединения близких по духу людей.

Творческий тандем

Впервые эта организация была официально зарегистрирована в 1998 году по инициативе Юрия Бариева. А возглавил её Сергей Лузан. Сообщество получило статус региональной общественной организации и называлось «Таймырская окружная писательская организация» и имела прописку в Дудинке. До этого норильские писатели входили в Красноярское отделение Союза писателей

России, что существенно осложняло взаимодействие с Москвой. Однако в 2007 году, когда все НКО обязали пройти перерегистрацию, выяснилось, что писательской некоммерческой уже не существует несколько лет. Дело в том, что творческие люди плохо следили за бухгалтерией, вовремя не отправляли отчёты о деятельности организации, поэтому она была исключена из реестра. Работу по её созданию в юридическом плане пришлось начинать с нуля. В результате пять лет спустя, в 2012 году, появился Союз писателей Таймыра в Красноярском крае. Возглавила его Татьяна Ващаева, по совместительству руководитель Центра развития литературного творчества «Водолей».

– По идее Союз писателей должен курировать работу Центра развития литературного творчества, но так как я являюсь руководителем и той, и другой организации, у нас в Норильске получилось наоборот — «Водолей» курирует работу Союза писателей. И сейчас довольно сложно чётко разграничить деятельность этих двух организаций, так как их проекты взаимосвязаны между собой. Мы развиваем сразу несколько направлений: развитие детского творчества, работа с детьми с ограниченными возможностями, с представителями национальных диаспор, с молодёжью и с возрастной категорией писателей, ещё у нас есть литературный театр, который хоть и не часто, один–два раза в год, ставит спектакли.

Как писатель писателю

Вообще в России существует две схожих организации: Союз российских писателей и Союз писателей России, они отличаются разве что финансированием. Первая существует за счёт дотаций государства, вторая — за счёт взносов самих писателей. И если первая помогает грантами, то во второй, наоборот, приходится за всё платить. Поэтому в плане сотрудничества очевидно, что лучше иметь дело с Союзом российских писателей. Так вот эта организация оценила ту работу, которую мы ведём, и стала выделять нам стипендии на издание авторов. Причём на такие региональные организации, как наша, положено выделять стипендии раз в три года. Норильск стал исключением — мы получаем их по три в год в размере 72 тысяч рублей на человека, а в прошлом году вообще получили пять. На эти средства мы регулярно издаём сборники стихов и прозы, упор делаем на нашу талантливую молодёжь, которой в Норильске немало. Хотя бы потому, что начинающему писателю, которому 18–20 лет, очень сложно издаться самому. В целом же мы ежегодно на различные средства выпускаем до десяти сборников местных писателей.

Норильские писатели

Татьяна Ленцовна уверяет, что в Норильске очень много талантливых и пишущих людей. А в процентном соотношении куда больше, чем даже в культурной столице. Просто большинство авторов предпочитают открытым площадкам просторы интернета, многие пишут в стол или общаются с публикой в коркинг–зонах и антикафе.

– Меня часто спрашивают: «Как много в Норильске писателей? — рассказывает Татьяна Ващаева. — Я всегда привожу такой пример. Отправилась однажды в Санкт–Петербурге на литературный вечер, там было человек 10–15, а в городе живут более пяти миллионов человек. В Норильске и двухсот тысяч не наберётся, а на подобные вечера приходят 25–30 человек. Так что в процентном соотношении у нас очень читающий и пишущий город. Его главная проблема в том, что он транзитный, и, как ни крути, а очень много талантливых людей отсюда рано или поздно уезжают. Кто–то на пенсию уходит и переезжает на материк, молодёжь после школы поступает в вузы, и мало кто из них сюда возвращается. Впрочем, есть и такие, кто хоть и уехал из Норильска, всё равно причисляют к норильским писателям. Вот у нас одна девочка в Японии живёт, другая в Амстердаме, третья в Силиконовой долине, да и по всей России много норильчан, которые давно уехали, но связь с нами поддерживают.

В поисках талантов

Активную работу норильские писатели ведут и с подрастающим поколением. Есть даже специальные мастер–классы для детей в возрасте от семи до девяти лет по развитию речи и пополнению словарного запаса. Эта группа будущих писателей и поэтов собирается еженедельно по субботам.

– Вообще она появилась, можно сказать, случайно. Сначала у нас было трое ребятишек, которых мамы привели, я провела с ними один мастер–класс. Одна из мам потом попросила проводить такие занятия и дальше. Я согласилась, эта мама рассказала об этом подруге, та — другой своей приятельнице, и в результате к нам пришли уже девять ребят, и набралась полноценная группа. Такие занятия проходят в игровой форме, мы делаем упор на развитие фантазии, образного мышления, дикцию и чистоту речи. Каждое занятие разучиваем новую скороговорку, поём обучающие песни, сочиняем все вместе сказки, которые потом иллюстрируем. Ещё успеваем порисовать и поиграть в подвижные игры.

Активная работа ведётся и с молодёжью — за это отвечает центр развития литературного творчества «Водолей». Здесь собираются ребята, которые уже примерили на себя роль писателей и поэтов. Обычно на таких собраниях ребята читают стихи собственного сочинения, для них проводят писательские тренинги, а с недавних пор появилась добрая традиция устраивать в социальных сетях настоящие поэтические батлы среди участников «Водолея». Практикуем и коллективные выезды на турбазу, походы в театр. Многие из старожилов центра хоть по возрасту уже должны перейти во взрослое отделение организации, делать это не торопятся — уж больно приятно и комфортно в сложившемся писательском микроклимате.

Рыцари пера

– Ежегодно для уже опытных норильских поэтов мы проводим турнир «Рыцарь пера», в нынешнем году — уже 14–й по счёту, — делится Татьяна Ленцовна. — В этот раз работали дистанционно. На турнир заявились 12 человек, стартовали 11, а семь кругов поэтических баталий прошли только 9, очень много сильных писателей сошли с дистанции, что меня, если честно, удивило. Возможно, они не смогли справиться с заданиями потому, что темы в этом году были не самые простые. Поясню, как проходит конкурс. Мы задаём тему, и в течение суток участник должен написать соответствующее стихотворение. Например, стартовали мы с темы «Мой край родной». Тему многие посчитали избитой, но в том–то и прелесть, что если постараться и подумать, то её можно очень интересно развернуть и подать. Оценивала участников комиссия, в которую вошли представители из разных уголков России. Стихотворения печатались под номерами, без указания имён авторов. Жюри оценивало соответствие теме, грамматику, стилистику, авторские находки, образность и т. д. В общем, не самый простой поэтический марафон, даже для состоявшихся поэтов. Это один из официальных конкурсов, а внутри объединения мы регулярно проводим такие мини–конкурсы в разных форматах и различной сложности. Так что жизнь писательская у нас кипит, просто её особо не видно извне. Хотя результаты таких внутренних поэтических тренингов мы иногда публикуем.