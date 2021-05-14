Норильск возьмёт на заметку московский опыт реновации жилья

В состав делегации вошли представители администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», управления капитальных ремонтов и строительства и Агентства развития Норильска. С аспектами реализации одной из лучших в стране программ гостей ознакомили сотрудники столичного фонда реновации жилой застройки, департаментов градостроительной политики и строительства.

«Проводимая в Москве реновация позволяет не просто решить проблему старого и аварийного жилья, а сделать городскую среду комфортной и современной, - отметила заместитель директора АРН по развитию городской среды Виктория Чуланова. - Ключевая особенность программы заключается в ориентации на потребности людей. Так новостройки, куда переселяют жителей старых домов, обязательно оборудованы пандусами и просторными входными группами, а это очень важно для маломобильных граждан. Большое внимание уделяется вопросам безопасности жилья: в каждой квартире имеется не только пожарная сигнализация, но и пожарный гидрант. Особенность столичной программы заключается в том, что новые дома строятся буквально по соседству с расселяемыми. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, включая кафель в санузлах, с межкомнатными дверями, сантехникой, электроплитами и даже потолочными светильниками. Качество отделочных работ на высоте».

Специалисты изучили материалы, которые используются для отделочных работ, и пришли к выводу, что можно использовать их и у нас в Норильске.

«Отделка приличная, мы пойдем по такому же пути, - поделился начальник УКРиС Дмитрий Самородов. - Ещё одно хорошее решение - предусмотреть на первых этажах новых домов коммерческие помещения под размещение, например, аптек или предприятий бытового обслуживания. Это повышает уровень комфорта».

Норильские специалисты особо отметили хорошо организованную и налаженную работу с собственниками. Сразу после сдачи дома в эксплуатацию создаётся общественный штаб для решения всех вопросов, связанных с подбором квартир, их приёмкой и заселением. Прямо в холле первого этажа новостройки организуется зона приёма граждан специалистами различных служб и ведомств.

Столичная программа реновации жилья позволяет не только переехать в новый дом, но и купить дополнительные метры (до 100 кв. м) со скидкой 10%. В Норильске у участников программы переселения из аварийного жилья также будет возможность расширить жилплощадь: жители домов гостиничного типа будут переселяться в полноценные однокомнатные квартиры, поскольку строить новые гостинки в городе не предполагается.