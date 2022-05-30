Норильск впервые присоединится к акции «Ночь географии»

Речь пойдёт о географии, географических открытиях и событиях, а особое внимание будет уделено тем, которые случились в наших северных краях. Программа будет интересна любителям путешествий, краеведения и азартным искателям новых знаний и впечатлений - участие в акции их точно обеспечит.

«Станьте участниками мероприятий, которые позволят лучше узнать особенности территории, природы и народов нашей страны, приоткроют завесу тайн прошлого и расскажут о современных географических исследованиях. Вы узнаете, насколько удивительной и интересной может быть география, над какими задачами и проектами работают профессиональные географы и ученые», - обратился к горожанам первый вице-президент Русского географического общества, академик РАН Николай Сергеевич Касимов

Впервые в стране «Ночь географии» прошла в 2020 году в рамках празднования 175-летия Русского географического общества. Акция призвана укрепить имидж географии как науки, способствовать её популяризации у широкого круга населения, привлечь внимание к уникальным природным объектам страны и ценности истории родного края, природного наследия и этнокультурного разнообразия России, а также сформировать знания о современном состоянии географических изысканий.

В основном здании Музея Норильска 3 июня акция начнётся в 18.00. До 21.00 для её участников, взрослых и юных, опытных и начинающих географов, пройдёт квест-игра «Полярный» по постоянным и временным выставкам музея, а также за его пределами, по исторической части Норильска. Самых активных, внимательных и любознательных ждут тематические сувениры на память.

В 18.30 музей пригласит норильчан на лекцию почётного полярника, вице-президента Ассоциации полярников России Владимира Стругацкого в рамках клуба-лектория «Обогатительная фабрика». На лекции состоится показ 30-минутного фильма Владимира Стругацкого «Колумб русского Севера», посвящённого Николаю Урванцеву, учёному-геологу, первооткрывателю норильских месторождений и одному из основателей Норильска. Посещение лекции и показа фильма - по предварительной регистрации, которая откроется накануне на ресурсе клуба-лектория: https://fabrika-norilsk.timepad.ru. Количество мест ограниченно.

Продолжится акция 4 июня спецпрограммой. В 19.00 стартует геоквиз «Арктика» - интеллектуальное соревнование команд знатоков, подготовленное совместно с РГО. В каждом раунде — свои правила. Участники выбирают правильный вариант ответа или расставляют их в хронологическом порядке, отвечают на открытые вопросы. Эксперты РГО приготовили для команд задания на знание фактов, дат и имён, связанных с географией, а также вопросы о деятельности общества. За правильные ответы – призы. Для регистрации на квиз собирайте команду друзей от трёх до восьми человек и звоните по телефонам: 46-13-27 и +7 (913) 506-20-75, Алёна.

На ночную экскурсию по «Территории» в 19.30 и в 20.30 посетители вместе с музейным гидом прогуляются по одной из ключевых экспозиций, посвящённой Таймыру. Для участников акции научные сотрудники музея подготовили «путешествие» по «Территории» в совершенной темноте. Экскурсантам предстоит обследовать полуостров, распознать по звукам его обитателей, тактильно определить проживающих здесь животных, одежду коренных народов Севера и многое другое. В 20.00 и 21.00 музейные гиды предложат экскурсантам выйти на «Ночную экскурсию в полярный день» по Центральному району Норильска. Участников ждёт маршрут по исторической части города, отличающемуся от традиционных экскурсий. Количество экскурсантов ограниченно, участие по предварительной записи по телефонам: 46-13-27 и +7 (913) 506-20-75, Алёна.

Вторая площадка акции «Ночь географии» в Норильске - дом-музей «Первый дом Норильска». Его посетители станут участниками игры-бродилки «Маршрутами Николая Урванцева». Старт в 19.00 и в 20.00. Сотрудники музея специально к «Ночи» разработали командную настольную игру, где игровым полем выступает географическая карта Таймыра. Игроки, «путешествуя» по следам экспедиций Николая Урванцева, столкнутся с реальными ситуациями, выпавшими на долю отважных первооткрывателей, и должны будут найти правильные решения, чтобы успешно завершить экспедицию. Команды формируются по предварительной записи по телефонам: 46-13-27 и +7 (913) 506-20-75, Алёна.

Параллельная программа развернется и в Талнахском филиале музея 3 июня в 18.00. На этой площадке «Ночь географии» начнётся со встречи норильчан с участниками полярной лыжной экспедиции на мыс Челюскина – Татьяной Хвостовой и Тимофеем Волковым. Сразу после встречи, в 19.00, по материалам экспедиции слушателям предложат «повторить» маршрут в музейном пространстве на квест-игре «От Норильска до Челюскина».

Успейте приобрести билеты в кассе музея (Ленинский пр., 14) или онлайн на сайте с 30 мая. Участие в квесте, лекции Виктора Стругацкого и программе в Талнахском филиале бесплатное.

Напоминаем, что все события ограничены по числу участников и требуют регистрации. Приобретение билетов возможно только после подтверждения регистрации.