Норильск заявил о себе на Международном фестивале по развитию внутреннего туризма I LOVE RUSSIA — 2021

Норильчане приняли участие в Международном фестивале по развитию внутреннего туризма I LOVE RUSSIA, проходившем в Санкт-Петербурге, в рамках реализации проекта «Виртуальное экскурсионное бюро «Норильск 360», победившего в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». I LOVE RUSSIA ежегодно собирает свыше 1600 участников из более чем 63 регионов страны, которые делятся успехами в сфере туризма, узнают новости, повышают личностный и профессиональный уровни.

В этот раз гости фестиваля узнали о туристическом потенциале Норильска и опыте заполярного города в развитии внутреннего туризма. В ходе VR-экскурсий по Норильску, подготовленных в рамках международной научно-практической конференции «Туризм — стратегический вектор развития экономики региона», они смогли познакомиться с северной экзотикой, достопримечательностями, впечатляющей архитектурой, промышленным туризмом, уникальными творениями природы в окрестностях города. В роли туроператоров выступили старшеклассники норильской школы № 28 — члены клуба «ВЭБ «Норильск 360».

Также с докладом перед участниками научно-практической конференции выступила заместитель директора Центра развития туризма Анна Карташова. На примере проекта «Виртуальное экскурсионное бюро «Норильск 360» она поделилась опытом по развитию внутреннего туризма на территории Норильска через привлечение социальных инвестиций в отрасль.

А под занавес фестиваля организаторам и более чем 180 юным участникам I LOVE RUSSIA — 2021 из разных городов России от администрации Норильска были вручены памятные подарки, приобретённые при поддержке Агентства развития Норильска (АРН), — брендированные очки Boxglass, исполненные в стиле туркластера «Арктический», с QR-кодом. Эти гаджеты позволяют смотреть виртуальные экскурсии по Норильску на YouTube-канале Центра развития туризма. Видеоконтент уже набрал более 10 тысяч просмотров и получил положительные отзывы. Увидеть VR-экскурсии по Норильску можно по ссылке https://m.youtube.com/channel/UCGOpnKrw-C3RyGy7pe9Y4yg

Отметим, что организаторы «Виртуального экскурсионного бюро «Норильск 360» являются единомышленниками проектов общероссийского уровня — «Школа юного гида» и I LOVE RUSSIA — 2021. Это способствует развитию партнёрских отношений и общему делу — подготовке будущих специалистов в области туриндустрии.