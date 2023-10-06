Норильск заявил о себе на Международном туристическом форуме по промышленному туризму «ПромПРИЁМ»

Чуть более года назад Агентство инициировало запуск первых промышленных экскурсий на городских предприятиях. Об этом направлении более подробно рассказала Екатерина Болтачева, специалист направления «Развитие туризма». Она презентовала проект интеграции информационно-музейных экспозиций предприятий города Норильска в программы промышленного туризма. Экскурсия длится до трёх часов, однако и этого времени мало, чтобы глубоко погрузиться в историю, специфику и перспективы того или иного предприятия. Помочь решить задачу позволит интеграция информационно-музейных экспозиций предприятий в промышленные маршруты.

«Развивая промтуризм, мы работаем на конечную цель - формирование образа Норильска как развитого промышленного центра России, в котором комфортно жить, работать и отдыхать. Для проекта интеграции информационно-музейных экспозиций городских предприятий в программы промышленного туризма мы выбрали слоган «Норильск меняет тебя», созвучный основному слогану туркластера «Арктический» «Таймыр меняет тебя», - рассказала Екатерина Болтачева. - В рамках проекта мы планируем создание визит-центра промтуризма, который станет местом встречи и проведения инструктажей по ТБ для экскурсионных групп, территорией проведения лекций, мастер-классов и иных образовательных событий, точкой продажи сувенирной продукции. Команда экспертов уже занимается выработкой единого стиля экспозиций, сочетающего в себе стиль ТРК «Арктический» и подчёркивающего при этом уникальность предприятий».

Сегодня норильчанам и гостям города доступны экскурсии уже на семь предприятий: самые северные теплицы, Норильский молокозавод, Заполярный пищевой комбинат, самая северная майнинговая ферма, Норильский хлебозавод, Норильская пивоваренная компания и уникальный подземный учебный полигон шахты «Ангдрит» рудника «Кайерканский».