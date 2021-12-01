Норильская горбольница укомплектована кадрами всего на 48%, однако ситуация улучшается

Между тем, депутаты Законодательного собрания региона заслушали доклад краевой Счётной палаты о проверке Норильской межрайонной больницы № 1. Это уникальное учреждение здравоохранения – крупнейшее на севере края, здесь ежегодно получают медицинскую помощь более 30 000 человек.

Проверка проходила с мая по июнь 2021 года, аудиторы проинспектировали медучреждение с точки зрения законности и результативности использования средств в 2020 году. В больнице выявлен ряд нарушений, в том числе аудиторы указали на недостатки организационной структуры, дефицит медицинских работников, рост кредиторской задолженности, нецелевое использование средств и недостаточное обеспечение больницы высокотехнологичным оборудованием.

Докладывая о работе по устранению нарушений, министр здравоохранения края Борис Немик отметил, что больница должна стать современным медицинским центром, где жителям могут оказывать высококвалифицированную врачебную помощь. Учреждению предстоит своего рода «перезагрузка», поэтому одним из первых организационных шагов стала смена его руководства. На сегодняшний день большая часть замечаний устранена, налажена эксплуатация высокотехнологичного оборудования, пациенты, нуждающиеся в стационарном социально-медицинском обслуживании, переведены в соответствующие учреждения. К 1 января 2022 года будет ликвидирована кредиторская задолженность.

По оценке главного врача больницы Натальи Морозовой, один из наиболее острых вопросов — низкий размер зарплаты врачей, что во многом способствует кадровому дефициту. Глава Норильска Дмитрий Карасев также убеждён, что изменение подходов к начислению заработной платы медиков, работающих на Крайнем Севере, поможет как удержать опытных специалистов, так и привлечь выпускников медицинских вузов. И выработка совместных решений поможет сформировать будущее медицины Норильска. Он поблагодарил министерство здравоохранение края за внимание, которое уделяется системе здравоохранения Норильска и отметил, что власти города рассматривают дополнительные инструменты привлечения сотрудников в систему здравоохранения.

В ходе обсуждения депутаты краевого Заксобрания призвали Наталью Морозову более чутко относиться к нуждам коллектива и индивидуально подходить к кадровым решениям, а также расширить список плановых проверок, проводимых Счётной палатой. Илья Зайцев, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания края, в свою очередь, обратился к региональному министерству соцполитики, указав на недопустимость размещения в медицинских организациях людей, нуждающихся в социальной помощи, в том числе в восстановлении документов.

По предложению председателя комитета депутаты продолжат контролировать данный вопрос. Министерство здравоохранения со своей стороны предоставит информацию о принятых решениях по увеличению заработной платы врачам, работающим на Крайнем Севере, после согласования с правительством края, отмечает пресс-служба Заксобрания региона.

На этом же заседании во втором чтении был рассмотрен проект бюджета отрасли медицины на 2022 год и период 2023-24 годов, сообщает краевой минздрав.

В рамках согласования общего бюджета особый акцент был сделан на планах по дальнейшему укреплению медицинской службы в Норильске, в частности, развитию межрайонной больницы № 1. В 2021 году на оплату труда сотрудников направлено более 2,4 млрд руб., в том числе из средств краевого бюджета - более 400 млн руб. Немаловажный момент состоит в том, что больница впервые за последнее время сможет закончить год без долгов по контрактам.

В 2022-2023 годах запланированы средства на проведение ремонтов и оснащение учреждения оборудованием. На эти цели направят более 50 млн руб. из краевого бюджета, дополнительные средства поступят и от «Норникеля». В следующем году продолжится финансирование в рамках приоритетного регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, в Норильске расширится спектр медицинской помощи по профилям сердечно-сосудистой хирургии, эндоскопии, травматологии, акушерства-гинекологии, педиатрии за счёт внедрения новых методов лечения.

- Многое делается и для решения кадровой проблемы, - отмечают в минздраве. - Между Норильском, Красноярским государственным медицинским университетом и министерством здравоохранения края заключено соглашение, в рамках которого студенты и ординаторы вуза смогут пройти практику в норильских медучреждениях. Проработаны меры поддержки - оплата расходов, связанных с приездом и выплата стипендии в период практики. Также предприняты меры по поддержке целевиков.