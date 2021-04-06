Норильская Госавтоинспекция просит автомобилистов быть аккуратнее в гололедицу

Повышение температуры воздуха и продолжительный снегопад создают благоприятные условия для образования корки льда на автодорогах и во дворах. Лучшее, что могут сделать водители в такой ситуации - это не превышать скоростной режим и держать дистанцию.

В зимний период расстояние до автомобиля, который движется впереди, должно быть в два раза больше, чем летом. Только при такой дистанции можно безопасно затормозить и не врезаться в остановившуюся или движущуюся впереди машину. Также следует обращать внимание на пешеходов, которые либо собираются переходить проезжую часть, либо идут по обочине. Кстати, и им самим нужно быть предельно бдительными, так как велика вероятность поскользнуться.

По скользкой дороге не стоит ехать со скоростью больше 40-50 км/ч, поскольку существует высокий риск заноса или же того, что машина станет неконтролируемой при торможении. Помните и о технических характеристиках своего транспортного средства.

Госавтоинспекторы напоминают автомобилистам о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать правила дорожного движения. Это сохранит в целости и сохранности автомобиль, а также здоровье и жизнь участников движения.

Также водителям необходимо быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, детских садов, школ, досуговых учреждений, игровых площадок и во дворах.