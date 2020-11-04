Норильская компания внедрила инновационную технологию предрейсовых осмотров

Предрейсовая проверка водителей обязательна. Но не все могут позволить себе штатных медиков или регулярно привлекать их из местных медучреждений.

КОДОС от БИОСОФТ — это программно-аппаратный комплекс, который измеряет давление, пульс, температуру тела и уровень алкоголя и транслирует показания удалённо. Это сокращает время проверки и увеличивает пропускную способность.

Внедрённый на ТКЛЦ КОДОС:

Позволил сократить расходы на 60%, а время осмотров — на 45%.

Исключил фиктивные проверки и способствовал безопасности движения.

Повысил выявляемость ОРВИ (особенно актуально при COVID-19).

Помог выявить 26 водителей с проблемами сердечно-сосудистой системы — им назначили лечение и помогает пресекать попытки работать в состоянии алкогольного опьянения.

Гл. инженер ООО «ТКЛЦ» Колмаков П. Л.:

«Партнёры из БИОСОФТ улучшили ситуацию с предрейсовыми осмотрами: я в реальном времени получаю информацию о водителях, которые не прошли медосмотр и могу оперативно принять меры по замене. Нам удалось добиться от водителей ответственного отношения к собственному здоровью и образу жизни».

Процедура дистанционного медосмотра выглядит так https://youtu.be/C6QaxuHhQnM.

Контакты:

ООО «БИОСОФТ-ПМО»

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