Норильская «Маяковка» отметила 80–летие

Профессиональный театр был создан в Норильске в 1941 году, когда уже началась война. Первоначально он звался «Норильский второй заполярный театр». Первый заполярный располагался тогда в Игарке. Труппа норильского театра складывалась из артистов игарского театра, расформированного ачинского театра, из заключенных Норильлага.

13 октября 1941 года, в конце навигации, с одним из последних пароходов в Дудинку прибыла небольшая группа актёров. Уже 6 ноября в клубе шахтёров эвакуированные артисты сыграли первую постановку «Строгие времена» — о Великой Отечественной войне. Так открылся первый в Норильске театральный сезон, поставили: «Хозяйку гостиницы» — Гольдони, «Жди меня» — Симонова, «Позднюю любовь» Островского и лирическую комедию «Сады цветут» — Масса и Куличенко.

Театру оборудовали собственное помещение на улице Горной — в бывшей столовой второго лаготделения пристроили сцену и гримёрки. С 1947 года из горстроя сюда ходил специальный автобус, проезд был по театральным билетам.

На сцене Норильского драмтеатра в своё время работали такие мастера советской сцены, как народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский, народные артисты РСФСР Георгий Жжёнов, заслуженная артистка РСФСР Евдокия Урусова и многие другие, что не могло не отразиться на уровне постановок.

В 1950–е годы в Норильск активно потянулась молодёжь — «строить город–сад». И труппу заполярной «Маяковки» артисты стали пополнять уже не «по этапу». Кто-то ехал за северной романтикой, кто-то — за длинным рублём. Но многих привлекала прежде всего творческая свобода, возможность делать то, что не позволялось ни на одной театральной сцене страны. Потому что «дальше Норильска всё равно не сошлют», любил шутить режиссёр Александр Маркович Зыков, проработавший на Севере почти двадцать лет.

В 1953 году в здании на улице Горной стал просаживаться фундамент: театр переехал на Севастопольскую, 20, в филиал Дома инженерно–технических работников. Это здание больше 30 лет было культурным центром Норильска, пока не сгорело 23 февраля 1987 года. Тогда уже полным ходом шёл переезд театра в здание на Ленинском проспекте, где театр находится и по сей день.

Сейчас труппа Норильского драматического — один из лучших творческих коллективов в Красноярском крае. В юбилейный вечер артисты и сотрудники театра представили праздничный капустник. Их поздравляли творческие коллективы города, а со сцены звучали поздравления от первых лиц города и края.

– Мне вдвойне приятно стоять на сцене, где выступали и выступают артисты, известные не только в нашем городе и регионе, но и во всей России. Трудно представить жизнь города без театра. Здесь мы отдыхаем душой. Спасибо, что вы всегда ждёте своего зрителя и радуете премьерами! — поздравил труппу глава Норильска Дмитрий Карасев.

А первый заместитель министра культуры края Наталия Гельруд и вовсе назвала театр градообразующим предприятием, отметив его важность для становления в своё время и в жизни города сегодня:

– 80 лет — красивая и символичная дата, и мы желаем Заполярному театру драмы бесконечных успехов и творческой удачи. Мы в крае очень ценим и любим норильскую «Маяковку». Это театр с потрясающим чувством вкуса, интеллигентностью, и уникальной историей. Он воспитал и продолжает воспитывать целые поколения жителей нашего края.

Она также зачитала поздравление от министра культуры края Аркадия Зинова и преподнесла от имени министерства долгожданный подарок юбиляру — сертификат на приобретение автомобиля на нужды театра.