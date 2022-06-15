Норильская некоммерческая организация получила президентский грант

Норильская некоммерческая организация «Ассоциация семейных сообществ и специалистов по работе с детьми «Карпушкино» получила субсидию на реализацию проекта «Рука в руке». Он предполагает открытие Школы семьи. Её работа будет организована в трёх направлениях. Первое — оказание семьям, чей ребёнок родился с проблемами в развитии, квалифицированной помощи, направленной на регуляцию эмоционального состояния и предупреждение психологических затруднений у родителей. Второе — организация совместных занятий, направленных на профилактику и минимизацию отклонений, связанных с нарушением личностного развития у детей на основе комплексной психолого-педагогической, методической и консультационной помощи. Третье — закупка инновационного оборудования и проведение сеансов терапии для детей, что позволит улучшить качество комплексного психолого-педагогического воздействия, расширит перечень услуг в организации, повысит профессиональный уровень специалистов, а семьям даст возможность получать аппаратную коррекцию, не выезжая за пределы места проживания (район Талнах).

Сумма гранта — более 1,8 млн рублей. Срок реализации проекта — с 15 июля по 15 апреля следующего года.