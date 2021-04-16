Норильская пенсионерка попалась на уловку мошенников и потеряла более трёх миллионов рублей

Женщина рассказала, что ей поступил звонок с московского номера. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что только что в московское отделение банка обратился мужчина с доверенностью на её имя и попытался снять деньги со счетов потерпевшей. Сотрудников банка это насторожило, продолжил он, и они связались с правоохранительными органами. Далее разговор с северянкой продолжили «сотрудники» Центрального банка.

С женщиной связался «специалист финансового отдела», который пояснил, что ей нужно пройти процедуру «обновления единого номера лицевого счета». Это якобы должно обезопасить её сбережения. Собеседник добавил, что сотрудникам местного отделения не стоит об этом сообщать, так как они подозреваются в финансовых аферах. Сомнения женщины мошенники развеяли, отправив ей через мессенджер фотографии удостоверений и других документов с гербовыми печатями и подписями высокопоставленных лиц. Также норльчанка получила договор о неразглашении информации, который заключался между нею и «Центробанком».

Далее по указке мошенников женщина пошла в банк и сняла все средства для того, чтобы перевести их на «безопасный» счёт. Преступники предупредили её, что сотрудникам банка нельзя называть истинную причину снятия такой крупной суммы. И не зря, так как в местном отделении женщину предостерегали от необдуманных действий, однако северянку это не убедило. Все деньги уже по классической схеме она перевела злоумышленникам.

Но преступники не остановились, через несколько дней с женщиной снова связались «сотрудники» банка и под тем же предлогом принудили женщину взять кредит на один миллион рублей. Полученные средства она перевела незнакомцам.

Правда раскрылась только тогда, когда потерпевшая случайно набрала действующий номер норильского отдела МВД, вместо того, с которого ей звонили до этого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведётся расследование.