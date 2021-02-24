Норильская писательница Ольга Шадрина презентовала свои первые книги для детей

В детской библиотеке имени Саши Петряева прошли две встречи — для малышей и ребят постарше. Дети из школы будущего читателя «В гостях у Кузьки» познакомились с книгой «Белый медведь в числах и задачах».

Писательница поделилась увлекательными историями про белого мишку, показала, как медведь добывает себе пищу и какие у него клыки. Ребята дружно решали весёлые задачки о диком животном. Маленькие читатели и их родители поблагодарили автора за полученные знания о самом крупном хищнике Арктики, занесённом в Красную книгу.

А ребятам постарше из клуба «Громкие чтения» Ольга Шадрина представила свою книгу про белую медведицу Айку — любимицу норильчан в 1970–х. В книге Айка сама рассказывает свою необычную историю. Все желающие могут найти книги Ольги Шадриной в детской библиотеке.