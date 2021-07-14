Норильская семья Макеевых получила памятную медаль «За любовь и верность»

Норильчане София Васильевна и Пётр Павлович Макеевы уже 43 года живут душа в душу.

- Вам есть чем гордиться. Детям и внуку есть с кого брать пример. В нашем городе не так много семей, которые могут похвастаться столь долгим и крепким браком. Мне очень приятно, что вы живёте рядом с нами и вдвойне приятно вручить вам эту награду на память от города, - обратился Дмитрий Карасев к виновникам торжества.

Их история началась в Кишинёве, именно там они дали друг другу клятву жить вместе долго и счастливо. В 1981 году супруги приехали в Норильск. Глава семьи устроился в автотранспортное объединение «ЦАТК». Прошёл трудовой путь от слесаря до главного инженера. Затем возглавил производственное подразделение «Норильсктрансремонт» ООО «Норильскникельремонт». София Макеева продолжила в Норильске свою педагогическую деятельность, а затем сменила сферу деятельности, устроившись на горнотранспортное предприятие.

Сейчас оба супруга трудятся в «Норильскникельремонте». У них двое взрослых сыновей. Старший Андрей получил три высших образования. Сейчас живёт с семьёй в Нижнем Новгороде. А младший Александр, получив юридическое образование, работает арт-директором семейного культурного центра в Красноярске. Организует также общегородские мероприятия.

Дмитрий Карасев уверен, что такие крепкие союзы должны стать примером для других семей. Градоначальник пожелал Софии Васильевне и Петру Павловичу счастья и долголетия. Супруги в свою очередь выразили признательность администрации Норильска за внимание, а также поблагодарили за работу во благо города и горожан и пожелали успехов в реализации поставленных задач.