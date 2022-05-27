Норильская школьница стала лауреатом международного фестиваля

На минувшей неделе фестиваль LIME завершился, и среди его победителей оказалась и Василиса Ламова. Её проект «Школьный фримаркет» стал лучшим в номинации «Lime Event (авторы до 18 лет)». Заслуженную награду девочка получила из рук известного блогера и общественной деятельницы Ольги Савельевой. Церемония награждения состоялась в центре культур Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.

Поездка в Москву и участие в фестивале стало возможным благодаря travel-гранту компании «Норникель».