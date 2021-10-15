Норильская служба спасения объявляет набор сотрудников

В ведомство на постоянную работу требуются:

оператор диспетчерской службы отдела повседневного управления (высшее или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы; сменный режим работы; заработная плата 39 600 - 46 500 рублей);

программист 1-й категории отдела связи, оповещения и автоматизированных систем управления (высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование (без предъявления требований к стажу работы) или среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование (стаж работы на инженерно-технических должностях не менее одного года); сменный режим работы; заработная плата 45 035 – 52 700 рублей);

спасатель аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования (среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы, владеющее двумя рабочими профессиями, необходимыми для выполнения должностных обязанностей в составе поисково-спасательного формирования; сменный режим работы; заработная плата 58 400 – 68 400 рублей).

На временную работу:

начальник отдела связи, оповещения и автоматизированных систем управления (высшее техническое образование в области связи или автоматизации и стаж работы на ведущих должностях не менее трёх лет; пятидневная рабочая неделя; заработная плата 72 500 – 86 600 рублей);

оператор диспетчерской службы отдела повседневного управления (высшее или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы; сменный режим работы; заработная плата 39 600 - 46 500 рублей);

программист 1 категории отдела связи, оповещения и автоматизированных систем управления (высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование (без предъявления требований к стажу работы) или среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование (стаж работы на инженерно-технических должностях не менее одного года); сменный режим работы; заработная плата 45 035 – 52 700 рублей).

Резюме направлять на электронную почту mchs@norilsk-city.ru.

Более подробную информацию можно получить по телефону 43-71-79 доб. 3537.