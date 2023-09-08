Норильская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса в Москву

По данным ведомства, авиакомпания «Сибирь» накануне задержала рейс, который следовал по маршруту Норильск — Москва. Задержка была объявлена по технической причине.

Согласно расписанию, самолёт должен был вылететь в 08.45 по местному времени, однако авиакомпания перенесла вылет на 16.40. Всё это время 133 пассажира ожидали вылета своего рейса.

Норильской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Во время ожидания рейса пассажиры могли обратиться к транспортному прокурору с личным вопросом.

Напомним, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг, а именно:

– организацию хранения багажа;

– предоставление комнат матери и ребёнка пассажиру с ребёнком в возрасте до семи лет;

– обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

– обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырёх часов. При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время;

– размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов - в ночное время, а также доставку пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.