Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента со смертельным исходом

На берегу Игарской протоки катер-амфибия допустил наезд на человека. От полученных травм мужчина – местный житель 1972 г. р. скончался. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Норильской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта.