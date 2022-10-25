МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента со смертельным исходом

Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента со смертельным исходом

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Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента со смертельным исходом

Несчастный случай произошёл в районе Игарки.

Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента со смертельным исходомНорильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента со смертельным исходом

На берегу Игарской протоки катер-амфибия допустил наезд на человека. От полученных травм мужчина – местный житель 1972 г. р. скончался. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Норильской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта.

25 октября в 12:41 600
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