Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту попадания селитры в Енисей

Как сообщили в ведомстве, 25 августа у причала морского порта Дудинки из-за сильных порывов ветра чуть не перевернулась пришвартованная баржа. На её борту находилось около полутора тысяч мешков с аммиачной селитрой.

В социальных сетях появились кадры происшествия, на которых видно, как несколько мешков упали с баржи в воду. Сотрудники прокуратуры организовали проверку исполнения Енисейским речным пароходством федерального законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта и о защите окружающей среды.