Норильские активисты приняли участие в благотворительной акции «Щедрый вторник»
Норильские активисты приняли участие в благотворительной акции «Щедрый вторник»
Члены Молодёжного парламента Норильска передали фонду «Территория добра» средства, предназначенные его благополучателям.
Для «Территории добра» нынешний «Щедрый вторник» проходит под знаком помощи семилетней Айше Аллахвереновой. Этой девочке норильчане помогают уже пять лет. Сейчас, благодаря систематическому лечению и курсам реабилитации, девочка начала ходить и произнесла первые в своей жизни слова.
Закрепить результат и продолжить лечение Айше предстоит в медицинском центре Челябинска, врачи которого считают ребенка перспективным. Для прохождения двухмесячного курса реабилитации требуется более полумиллиона рублей.
Инициатором участия в акции молодых парламентариев Норильска стал руководитель молодёжного волонтёрского штаба Денис Коваль; активно поддержали идею председатель Молодёжного парламента Норильска Роман Потапенко, активисты Владислав Завгородний и Анастасия Савичева.
«Нет лучшего добра, чем то, которое можем сделать мы сами! Никогда нельзя оставаться в стороне от подобных проблем, ведь чужих детей не бывает. Молодёжный парламент всегда поддерживал подобные акции и обязательно продолжит заниматься благотворительностью», - отметил Роман Потапенко.