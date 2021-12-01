Норильские активисты приняли участие в благотворительной акции «Щедрый вторник»

Для «Территории добра» нынешний «Щедрый вторник» проходит под знаком помощи семилетней Айше Аллахвереновой. Этой девочке норильчане помогают уже пять лет. Сейчас, благодаря систематическому лечению и курсам реабилитации, девочка начала ходить и произнесла первые в своей жизни слова.

Закрепить результат и продолжить лечение Айше предстоит в медицинском центре Челябинска, врачи которого считают ребенка перспективным. Для прохождения двухмесячного курса реабилитации требуется более полумиллиона рублей.

Инициатором участия в акции молодых парламентариев Норильска стал руководитель молодёжного волонтёрского штаба Денис Коваль; активно поддержали идею председатель Молодёжного парламента Норильска Роман Потапенко, активисты Владислав Завгородний и Анастасия Савичева.

«Нет лучшего добра, чем то, которое можем сделать мы сами! Никогда нельзя оставаться в стороне от подобных проблем, ведь чужих детей не бывает. Молодёжный парламент всегда поддерживал подобные акции и обязательно продолжит заниматься благотворительностью», - отметил Роман Потапенко.